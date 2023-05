Unterländer Imker geben Entwarnung – Nasskalter Frühling bedroht die Ernte, aber nicht die Bienen Die aktuellen Wetterverhältnisse stellen für den Bestand der Honigbienen keine Gefahr dar. Allerdings verbrauchen sie Nektar und Honig heuer selbst. Peter Weiss

Graue Regenwolken, tiefe Temperaturen und Bienen, die in ihren Stöcken bleiben – Herausforderungen für Imker und Imkerinnen wie die Wilemerin Heidi Meyer in diesem Frühjahr. Foto: Raisa Durandi

«Unseren Bienen gehts an sich sehr gut», sagt Urs Haberstroh. Er muss es wissen. Denn der Niederweninger kennt nicht nur den Zustand seiner eigenen 25 Bienenvölker an zwei Standorten genau. Vielmehr hat der 72-Jährige als Präsident des Imkervereins des Bezirks Dielsdorf auch die Übersicht über die Situation in der Region. Auf den ersten Blick mag die Aussage freilich erstaunen. Denn wer sich in diesen häufig nassen und für die Jahreszeit eher kühlen Frühlingstagen und -wochen in die Natur gewagt hatte, bekam dort äusserst selten Bienen zu Gesicht. Haberstroh bestätigt: «Bis jetzt hat es nur zu wenigen Flugtagen gereicht. Die meiste Zeit sind die Bienen im Stock geblieben.»