Regierungsrätin kritisiert Bund – Natalie Rickli fordert mehr Tempo beim Impf-Booster Die Zürcher Gesundheitsdirektorin kann der zögerlichen Strategie des Bundes bei der Booster-Impfung wenig abgewinnen.

Würde gerne schneller boostern: Natalie Rickli spricht vor einem Impfmobil im Kanton Zürich. Foto: Keystone

Am Dienstag hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seinen Fahrplan für die Booster-Impfungen gegen das Coronavirus vorgelegt. Während sich die über 65-Jährigen bereits ein drittes Mal impfen lassen können, müssen sich alle anderen noch gedulden. Erst in «wenigen Wochen» – voraussichtlich frühestens Ende November – soll die Impfung auch für andere Altersgruppen freigegeben werden. Dies erklärte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif), an einer Pressekonferenz.

Gar nicht einverstanden mit diesem Vorgehen ist die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). Gegenüber der NZZ kritisiert sie die Pläne des Bundes als zu zögerlich. Die fehlende Zulassung von Swissmedic und die davon abweichende Empfehlung der Ekif verunsicherten die Bevölkerung, das Gesundheitspersonal und die Gesundheitsinstitutionen.

Kritik mit Blick auf das Gesundheitssystem

Es brauche jetzt Klarheit, damit das Gesundheitspersonal und die breite Bevölkerung schnell und unkompliziert geimpft werden könnten, betont Rickli. Es sei für sie mit Blick ins Ausland nicht nachvollziehbar, warum die Booster-Impfung noch nicht für die breite Bevölkerung zugelassen werde.

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin bemängelt die Booster-Strategie des Bundes nicht zuletzt mit Blick auf die Situation in den Spitälern. Das Gesundheitspersonal könne zwar heute bereits ein drittes Mal geimpft werden, allerdings nur «off label». Das bedeute: Zuerst sei ein Beratungsgespräch mit dem zuständigen Impfarzt nötig.

Natalie Rickli erachtet dies als unnötige Hürde. Viele Ärzte und Pflegende wurden bereits Anfang Jahr geimpft. Wegen der nachlassenden Schutzwirkung der Impfung seien deshalb zunehmend Impfdurchbrüche zu befürchten, was beim Personal Ängste auslöse.

Die Situation in den Spitälern des Kantons Zürich war trotz eines starken Anstiegs der Fallzahlen in den vergangenen Wochen lange Zeit stabil geblieben. Die Zweitimpfquote von knapp 70 Prozent zeigte Wirkung. In den letzten Tagen hat die Zahl der Personen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Zürcher Spital behandelt werden müssen, allerdings leicht zugenommen. Am Dienstag waren 101 Personen hospitalisiert, 28 davon befanden sich in Intensivpflege.

mst

