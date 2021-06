Kinder-Corona-Impfung in Zürich – Die Jugendlichen können sich an vier Standorten impfen lassen Ab Freitag läuft die Anmeldung sich die 12- bis 15-Jährigen. Die Erwachsenen wiederum verlieren an Disziplin: Tausende haben wegen EM und Sommerzeit den Termin geschwänzt. Pascal Unternährer

Jetzt dürfen sich auch in der Schweiz Jugendliche gegen Corona impfen lassen: Zwölfjähriges Mädchen wird in Nordrhein-Westfalen geimpft. Foto: Keystone

Nachdem die Impfkommission des Bundes neu auch die Impfung für die 12- bis 15-Jährigen empfiehlt, hat die Gesundheitsdirektion (GD) das Zürcher Programm für die Jugendlichen veröffentlicht. Impfen sollen sich vor allem jene mit einer chronischen Erkrankung und solche mit engem Kontakt zu gefährdeten Personen.

Anmeldungen sind ab Freitagvormittag, 25. Juni, über das kantonale Impftool möglich. Erste Impfungen finden bereits am Montag, 28. Juni, statt. Es stehen rund 10'000 Termine für die Erstimpfung zur Verfügung. Verimpft wird der Stoff von Pfizer/Biontech. Möglich ist das an vier Standorten: In den Impfzentren Messe Zürich, Winterthur und Uster sowie am Kinderspital in Zürich. Auch die 12- bis 15-Jährigen brauchen zwei Impfungen innert vier Wochen.