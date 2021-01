Unihockey: Restart in der NLA – Nati-Block schiesst Jets auf den Leaderthron Dank den Siegen über die Red Ants und Laupen erobern sich die Jets-Frauen vor der Master Round die Tabellenführung. Damit ist allerdings noch nichts gewonnen. Marisa Kuny

Topskorerin Michelle Wiki trifft und kaum jemand schaut zu, jedenfalls nicht vor Ort in der Stighag-Halle: Die Pandemie zwingt die die Kloten-Dietlikon Jets dazu, ihren Heimsieg gegen Laupen vor leeren Rängen zu feiern. Foto: Claudio Schwarz

Es gibt Dinge, die ändern sich nicht so schnell. Die Kloten-Dietlikon Jets bleiben auch nach dreimonatiger, Corona bedingter Pause, das Mass, an welches kaum ein gegnerisches NLA-Team herankommt. Beim Restart am Wochenende scheiterten sowohl die Red Ants Rychenberg Winterthur (2:8) als auch Laupen (3:12) an den Schweizer Meisterinnen von 2019. Für Cheftrainer René Jaunin ist die Leistung seiner Equipe auch eine Bestätigung dafür, dass die Jets in der spielfreien Zeit den richtigen Weg gegangen sind. «Dass wir bis in den Dezember hinein mit dem gemeinsamen Hallentraining zugewartet und auf individuelles Training gesetzt haben, war offensichtlich richtig», bemerkt er. Die Spritzigkeit und Spielfreude, mit der seine Mannschaft die beiden letzten Meisterschaftspartien vor Beginn der Master-Round absolvierte, kann der Coach als besten Beweis dafür ins Feld führen.