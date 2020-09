Sexismus-Vorwurf bei der SNB – Nationalbank-Mitarbeiterinnen packen aus Angestellte und Bewerberinnen berichten von Diskriminierung und einer von Sexismus geprägten Firmenkultur. Jon Mettler

Bei der Schweizerischen Nationalbank ist die grosse Mehrheit der Führungspositionen mit Männern besetzt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Schweizer Nationalbank (SNB) befördere fast nur Männer, toleriere eine in Zügen sexistische Unternehmenskultur und entlöhne zumindest in einigen Fällen Männer besser als Frauen: Dies berichtet die «Republik» in ihrer aktuellen Ausgabe.

Das digitale Magazin beruft sich dabei auf Aussagen von aktuellen oder früheren Mitarbeiterinnen sowie Bewerberinnen. Die Vorwürfe werden teilweise gestützt durch E-Mails, Lohnabrechnungen und Gesprächsprotokolle, die der «Republik» vorliegen.

Bereits Anfang September hatten «SWI Swissinfo.ch» und der «Blick» berichtet, dass bei der Notenbank 81 Prozent der Führungspositionen von Männern besetzt sind und auch bei internen Beförderungen grossmehrheitlich Männer berücksichtigt werden.

Vorgesetzter sprach über Geschlechtsorgane der Mitarbeiterin

Die mutmassliche Geschlechterdiskriminierung soll aber noch weiter gehen als bisher bekannt. Frauen werden demnach in Bewerbungsgesprächen nach ihrer politischen Haltung und ihrer familiären Situation befragt, Führungs­kräfte stellen wiederholt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie infrage und tolerieren sexistische Bemerkungen.

So berichtet eine ehemalige Mitarbeiterin der Nationalbank, ein Vorgesetzter habe ihr während der Arbeit erklärt, wofür ihre Geschlechtsorgane gut wären. Überdies wurden zumindest in einigen Fällen Frauen bei ähnlicher Qualifikation schlechter bezahlt als Männer. Führungskräfte seien ausserdem zu wenig sensibel im Umgang mit Fällen von potenzieller Geschlechterdiskriminierung.

Nationalbank weist Vorwürfe zurück

Die Nationalbank nahm zu den konkreten Vorwürfen keine Stellung. Allgemeine Vorwürfe zu Sexismus und Lohndiskriminierung weist die Notenbank «entschieden zurück». Solche Vorkommnisse wären «inakzeptabel».

Auf Anfrage fügte ein Sprecher der Nationalbank hinzu: «Die SNB bekennt sich ohne Vorbehalte zu Diversität. Das Prinzip der Lohngleichheit gilt bei der SNB uneingeschränkt.»

Der Bankrat seinerseits teilte mit, dass er der Stellungnahme der Nationalbank nichts hinzuzufügen habe. Das Gremium übt die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung der Nationalbank aus.

Möglicherweise schaltet sich nun die Bundespolitik ein. Mehrere Politiker haben gegenüber der «Republik» angekündigt, den Fall SNB im Parlament zur Sprache zu bringen.

Einen Schritt weiter geht Maya Graf, Basler Stände­rätin der Grünen und Präsidentin der Geschäfts­prüfungskommission. Sie fordert die Nationalbank und den Bankrat auf, von sich aus die Vorwürfe zu untersuchen und wenn nötig Missstände zu beheben.

Die Schweizerische Nationalbank ist als unabhängige Zentralbank verantwortlich für die Geld- und Währungspolitik der Schweiz. Sie verwaltet ein Vermögen im Umfang von rund 950 Milliarden Franken.