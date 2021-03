Opfikon/Bern – Nationalrat Jörg Mäder treibt elektronische ID weiter voran Mit einer Motion fordern fünf Nationalräte und eine Nationalrätin die Ausarbeitung einer vertrauenswürdigen E-ID – auch der Opfiker Jörg Mäder. Er erklärt die Hintergründe. Sharon Saameli

Der Opfiker Jörg Mäder ist seit 2019 für die GLP im Nationalrat. Foto: Keystone

Das Ergebnis war überdeutlich: 64,4 Prozent der Stimmenden sagten am 7. März Nein zur Vorlage über die elektronischen Identitätsdienste. Die von privaten Anbietern herausgegebene und staatlich kontrollierte E-ID fand in keinem Kanton eine Mehrheit. Nun aber verlangen Nationalrätinnen und Nationalräte aus einem breiten Parteispektrum, dass der Bundesrat einen neuen Ansatz für eine solche E-ID ausarbeitet.

Am 10. März reichten fünf Nationalräte und eine Nationalrätin eine entsprechende Motion ein – darunter auch Jörg Mäder, der sich bereits im Referendumskomitee gegen die Vorlage starkgemacht hatte. «Ich freue mich auf die E-ID», hatte er in einem Livevideo noch Mitte Januar auf Facebook gesagt. Doch die Gesetzesvorlage, über die am 7. März abgestimmt wurde, habe einen riesigen Geburtsfehler – nämlich die Vergabe des Projekts an Private. Dieses Argument überzeugte letztlich auch eine Mehrheit der Stimmbevölkerung. Und doch will Mäder weitermachen, denn die elektronische Identität ist für die Schweiz nicht vom Tisch. «Ich setze mich weiterhin für eine E-ID ein, weil sie im Umgang mit Behörden ein praktisches Werkzeug sein wird. Behördengänge lassen sich mit ihr bequem und einfach auf elektronischem Weg erledigen.»