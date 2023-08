Nationalratswahlen 2023 – 163 wollen das Unterland in Bern vertreten Die Parteilisten für die Nationalratskandidaturen sind bekannt. Aus der Region melden 96 Männer und 67 Frauen Ambitionen an. Florian Schaer

Vier der 200 Nationalratssitze hat das Unterland schon heute. Es könnten bald fünf werden. Foto: Keystone

«Die Anzahl Sitze ist begrenzt.» Das liegt beim Nationalrat in der Natur der Sache. 200 Mandate werden in der grossen Kammer neu verteilt. Aufgrund des Verhältnisses der Bevölkerungszahlen erhält der Kanton Zürich in der neuen Legislatur einen Sitz mehr als bis anhin, 36 statt 35. Das Unterland ist aktuell mit vier Köpfen in Bern vertreten. Doch die Region rechnet sich Chancen auf einen fünften Sitz aus. Alle vier Bisherigen treten zur Wiederwahl an.