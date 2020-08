Messflüge am Flughafen Zürich – Navigationsanlagen werden überprüft Zwischen 24. August und 5. September finden am Flughafen Kloten Testflüge statt, um die Genauigkeit der Instrumentenlandesysteme zu prüfen.

Mit einem solchen zweimotorigen Propellerflugzeug vom Typ Beechcraft King Air 350 werden die Messflüge durchgeführt. Foto: Chris Blaser

Die Messflüge am Flughafen Zürich beginnen heute Montag, 24. August, und dauern bis am 5. September. Solche periodischen Überprüfungen der Navigationsanlagen sind nötig, um deren Genauigkeit zu gewährleisten. Die Flüge erfolgen sowohl am Nachmittag als auch nachts bis spätestens um 2 Uhr.

Getestet werden die Instrumentenlandesysteme ILS und GBAS der verschiedenen Pisten sowie das Drehfunkfeuer Kloten (VOR KLO). Für die Überprüfung sind Anflüge seitlich, oberhalb und unterhalb des publizierten Flugweges erforderlich. Das ist der Grund, weshalb diese Messflüge auch abseits der gewohnten Flugrouten stattfinden. Zudem muss die jeweilige Piste für die Vermessung mehrmals angeflogen werden. Die vom Flugzeug vom Typ Beechcraft King Air 350 empfangenen Signale werden aufgezeichnet und ausgewertet.

Die Flugsicherung Skyguide ist für die Planung und Durchführung dieser Flüge verantwortlich.

red