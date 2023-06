Neuer Prozess gegen Kremlkritiker – Nawalny drohen bis zu dreissig Jahre Haft Alexei Nawalny muss sich erneut vor Gericht verantworten. Diesmal geht es erstmals um politische Vorwürfe. Seine Situation, sagt der Kremlkritiker, betrachte er nicht als Last, sondern als seinen Job. Silke Bigalke aus Moskau

Gerichtsverhandlung in der Strafkolonie IK-6 in Melechowo, etwa 250 Kilometer östlich von Moskau: Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wird wegen Extremismus vor Gericht gestellt. Foto: Natalia Kolesnikova (AFP)

Plötzlich war dann auch noch der Bildschirm schwarz in diesem höchst ungewöhnlichen Gerichtsprozess, den die Presse nur per Videoübertragung verfolgen durfte. Einige Journalisten waren extra zur Strafkolonie 6 in Melechowo gereist, wo Alexei Nawalny eine mehr als neunjährige Haftstrafe absitzt. Aussergewöhnlich ist der neue Prozess gegen ihn schon allein deswegen, weil der Oppositionelle das Straflager dafür nicht verlassen darf. Stattdessen waren der Richter des Moskauer Stadtgerichts, die Staatsanwältin und Nawalnys Verteidiger zur Strafkolonie etwa 120 Kilometer östlich von Moskau gekommen.