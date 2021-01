Prominenter Kremlgegner in Haft – Nawalny in berüchtigtes Moskauer Gefängnis überführt Die Haftanstalt Matrosenruhe hat einen zweifelhaften Ruf. In dieser Anstalt hat es immer wieder rätselhafte Todesfälle gegeben.

Alexei Nawalny wird von Beamten von der Polizeistation in ein Moskauer Gefängnis überführt. Foto: Sergei Ilnitsky (Keystone/18. Januar 2021)

Der gerade erst nach Russland zurückgekehrte Kremlkritiker Alexei Nawalny wird in der Hauptstadt Moskau in einem besonders gefürchteten Untersuchungsgefängnis festgehalten.

Nawalny sei am Montagabend in die Haftanstalt Matrosenruhe gebracht worden, schrieb ein Sprecher von Moskaus ziviler Beobachtungskommission am Dienstag in seinem Telegram-Kanal. Zuvor hatte auch Nawalnys Team diese Befürchtung geäussert. In dem Gefängnis gab es immer wieder rätselhafte Todesfälle – unter anderen starb dort im Jahr 2009 der Anwalt Sergei Magnitski.

Die Behörden äusserten sich weiter nicht zum Aufenthaltsort des 44-jährigen Oppositionellen, der am Sonntagabend direkt nach seiner Ankunft aus Deutschland am Flughafen festgenommen worden war. Angaben der Beobachtungskommission zufolge soll es Nawalny in der Haft verhältnismässig gut gehen. Er sei «froh, wieder in der Heimat zu sein», die Gefängniswärter übten bislang «keinen moralischen und physischen Druck» auf ihn aus.

Nawalny, der sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok im August erholt hatte, war am Montag in Moskau in einem umstrittenen Eilverfahren zu 30 Tagen Untersuchungshaft verurteilt worden. Ihm wird vorgeworfen, gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstossen zu haben. Nawalny und sein Team kritisieren das Verfahren als politische Inszenierung mit dem Ziel, ihn zum Schweigen zu bringen. «Ein normaler Mensch kann diese Absurdität nicht verstehen», schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Dienstag auf Twitter. (Lesen Sie dazu auch: Die Spielregeln für Kremlkritiker haben sich drastisch verändert).

Vereinzelte Proteste gegen die Verhaftung von Alexei Nawalny: Eine junge Demonstrantin wird in St. Petersburg von der Polizei abgeführt. Foto: Anatoli Malzew (Keystone/18. Januar 2021)

SDA/fal