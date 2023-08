Kreml-Kritiker vor Gericht – Nawalny zu weiteren 19 Jahren Haft verurteilt Der russische Oppositionsführer sitzt bereits seit 2021 in einem Straflager. Damit summiert sich seine Haftstrafe auf insgesamt 28 Jahre. UPDATE FOLGT

Erneut verurteilt: Kreml-Kritiker Alexei Nawalny in einer Videoübertragung während einer Gerichtsanhörung am 22. Juni 2023. Foto: Natalia Kolesnikova (AFP)

Der inhaftierte Alexei Nawalny ist in einem Prozess wegen «Extremismus» zu weiteren 19 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Damit verlängert sich die Haftstrafe des Kreml-Kritikers, der bereits 2021 zu neun Jahren Straflager verurteilt wurde, auf 28 Jahre. Er müsse die Strafe in einer Hochsicherheits-Strafkolonie verbüssen, gab Nawalnys Sprecherin Kira Jarmytsch am Freitag im Onlinedienst X bekannt, der früher Twitter hiess. Es handele sich um eine der härtesten Einrichtungen des russischen Gefängnissystems. Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre Haft gefordert.

Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP, der die Gerichtssitzung in einem Pressezentrum verfolgte, beobachtete, dass Nawalny bei der Verlesung des Urteils lächelte. Dem 47-Jährigen war in dem Prozess vorgeworfen worden, eine «extremistische» Organisation gegründet und finanziert zu haben; ausserdem soll er zu extremistischen Aktivitäten aufgerufen und «Nazi-Ideologie wiederbelebt» haben.

Nawalnys Unterstützer kritisieren, dass der Prozess nicht vor dem Moskauer Stadtgericht, sondern direkt in Nawalnys Strafkolonie im 260 Kilometer von Moskau entfernten Melechowo abgehalten wurde. Dort versammelten sich vereinzelt Aktivisten, um den Oppositionsführer zu unterstützen. Nawalny wird nach Berichten seines Teams durch unmenschliche Haftbedingen und Dauerisolation gefoltert.

«Es wird eine riesige Haftstrafe werden. Das, was man als «stalinistische Haftstrafe» bezeichnet», hatte Nawalny selbst am Donnerstag über sein Team in sozialen Netzwerken ausrichten lassen. Unter Sowjetdiktator Josef Stalin (1879 bis 1953) waren zu kommunistischen Zeiten sehr lange und harte Strafen üblich.





AFP/SDA/sep/nag/Florian Lehmann

