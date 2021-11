Budget 2022 – Neerach erwartet Minus von 2 Millionen Franken Die neue Einheitsgemeinde wird in ihrem ersten Jahr viele Investitionen tätigen. Astrit Abazi

Das Defizit soll nächstes Jahr noch höher ausfallen. Foto: Reto Oeschger

In ihrem ersten konsolidierten Budget für das Jahr 2022 geht die Einheitsgemeinde Neerach von einem Minus von fast 2 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von 19,2 Millionen Franken aus. Der Gemeinderat nennt diverse Mehraufwendungen in der Verwaltung, im Gesundheitsbereich und in der Sozialen Sicherheit als Ursache für das Ergebnis. Im Vergleich zum Budget 2021 rechnet der Gemeinderat mit einem rund 450’000 Franken schlechteren Resultat.