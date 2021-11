Gemeindeversammlung – Neerach gibt der Einheitsgemeinde den letzten Schliff Ab nächstem Jahr gilt in Neerach die Einheitsgemeinde. An der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember müssen noch ein paar Details geklärt werden. Astrit Abazi

Neeracher Behördenmitglieder sollen künftig mit Pauschalbeträgen entlöhnt werden. Foto: Reto Oeschger

Ab dem 1. Januar 2022 ist es so weit: In Neerach gilt dann endlich die Einheitsgemeinde. Gemeinderat und Primarschulpflege hatten sich zu diesem Schritt entschieden und eine gemeinsame Gemeindeordnung erarbeitet. Die Stimmbevölkerung segnete diese im Juni an der Urne ab. Bevor die Einheitsgemeinde in Kraft tritt, müssen an der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember die neue Personalverordnung und die Entschädigungsverordnung genehmigt werden. Neu ist, dass Gemeinderat und Schulpflege jährliche Pauschalbeträge als Entschädigung erhalten.

Wie sollen Behörden entschädigt werden? Es ist eine Frage, die sich viele Gemeinden stellen, besonders bei der Bildung einer Einheitsgemeinde. Im nahe gelegenen Weiach beispielsweise will der Gemeinderat ab nächstem Jahr die Entschädigungsbeträge erhöhen, um den steigenden Arbeitsaufwand besser zu entlöhnen.