Gemeindeversammlung – Neerach sagt acht mal deutlich Ja Sämtliche Geschäfte der politischen Gemeinde Neerach und der Primarschulgemeinde wurden kommentarlos und ohne Fragen angenommen. Astrit Abazi

Neerach rechnet im nächsten Jahr mit einem Minus von fast 2 Millionen Franken. Foto: Florian Schaer

Die letzte Gemeindeversammlung vor der Fusion der politischen Gemeinde Neerach und der Primarschulgemeinde war für die Behörden lediglich eine Pflichtübung. 35 Stimmberechtigte wohnten der Versammlung am Montagabend bei um über die zahlreichen Traktanden abzustimmen. Weil aber weder Fragen gestellt noch Diskussionen gewünscht wurden, konnte der Anlass relativ schnell abgeschlossen werden.

Für das Budget 2022 rechnet der Gemeinderat mit einem Minus von rund 2 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von rund 19,2 Millionen Franken. Das Jahr sei von vielen Investitionen gezeichnet, welche die Gemeinde dringend tätigen muss. Diese beinhalten beispielsweise die Wasserversorgung Laubrig für rund 3,5 Millionen Franken oder einen weiteren Ausbau des Schulhauses Sandbuck. Trotz dem Minus will der Gemeindrat jedoch am heutigen Gesamtsteuerfuss von 76 Prozent (mit Oberstufe) festhalten. Sollte es in den kommenden Jahren aber wiederholt zu einem solchen Defizit kommen, müsse man eine Steuerfusserhöhung in Betracht ziehen, mahnte die Rechnungsprüfungskomission.