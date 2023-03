Menschen im Unterland – Nelly Gyimesi, Sängerin aus Bachenbülach Ihr Herz schlägt für die Kindermusik und Märli, doch steht Nelly Gyimesi auch regelmässig als Schauspielerin auf der Bühne. Balz Murer

Nelly Gyimesi aus Bachenbülach – hier mit Häsli Ingo – ist Schauspielerin, Sängerin, Texterin und Komponistin. Foto: Balz Murer

Nelly Gyimesi aus Bachenbülach ist kein unbeschriebenes Blatt in der Schweizer Kulturlandschaft. Die quirlige Zürcherin mit ungarischen Wurzeln tut, was sie nicht lassen kann. Schon als Kind stand die Geschichtenerzählerin auf der Bühne und tobte sich in sämtlichen Bereichen aus. So steht Nelly in Deutschland und hierzulande regelmässig als Schauspielerin auf der Bühne oder vor der Kamera.

Sie komponiert Musik in diversen Genres. Ihr Herz schlägt aber vor allem für die Kindermusik & Märli für Vorschulkinder. Mit Häsli Ingo hat Nelly 2019 ein Universum für die Kleinsten erschaffen. Märli & Lieder für Vorschulkinder in Mundart. Kurze herzige Geschichten mitten aus dem Alltag für die Kleinsten. Passend zu den Märli komponiert Nelly tolle Mitmachlieder, die jedes Kinderzimmer in eine bunte Minidisco-Welt verzaubern.

