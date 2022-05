Crashs im Himalaya-Staat – Nepals lange Geschichte mit fatalen Flugzeugunglücken 21 Menschen starben beim jüngsten Absturz einer Maschine im Himalaya-Staat. Die zahlreichen Crashs in diesem Land haben auch mit laschen Vorschriften der Behörden zu tun. Moritz Geier

Komplett an einem Felsen zerstört: Rettungskräfte haben den Unglücksort im Norden Nepals gefunden. Foto: Man Bahadur Basyal/Nepal Police/AFP (30. Mai 2022)

15 bis 20 Minuten vielleicht, länger hätte der Flug nicht dauern sollen. Dann hätte der kleine Flieger der nepalesischen Gesellschaft Tara Air Jomsom erreicht, ein Örtchen im oberen Kali-Gandaki-Tal in Nepal. Das Dorf liegt am sogenannten Annapurna Circuit, einer beliebten Trekkingroute im Himalaya. Ausgangspunkt der Wanderstrecke ist Besisahar, das Flugzeug hob am Sonntagmorgen um 9.55 Uhr von der Stadt Pokhara aus ab, einem beliebten Touristenziel, mit 22 Menschen an Bord. Zwölf Minuten später, um 10.07 Uhr, verlor die Flugsicherung den Kontakt zur Maschine.

Viel länger als zwölf Minuten, so viel ist mittlerweile klar, kann der Flug nicht gedauert haben. Am Montagmorgen haben Such- und Rettungskräfte des Militärs im Vorgebirge des Himalaya im Distrikt Mustang das an Felsen zerschellte Wrack gefunden, Fetzen und Trümmer auf etwa 4000 Metern Höhe. 21 Leichen konnten bis zum Abend geborgen werden, unter ihnen auch zwei Deutsche, ein Mann und eine Frau aus Mittelhessen. Insgesamt waren nach nepalesischen Angaben 19 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder an Bord.

Keine Überlebenschance für die Passagierte und die Crew: In Nepal ereignen sich überdurchschnittlich viele Crashs. Foto: Man Bahadur Basyal/Nepal Police/AFP (30. Mai 2022)

Die Gründe sind immer die gleichen: schlechtes Wetter, alte Maschinen, lasche Vorschriften. Auch im aktuellen Fall sieht es danach aus: Beim verunglückten Flugzeug des Typs Twin Otter 9N-AET soll es sich um eine 43 Jahre alte Maschine handeln. Am Sonntag herrschte dichter Nebel, die schlechten Sichtverhältnisse führten auch dazu, dass die Suche nach dem Flugzeug in der Nacht unterbrochen werden musste.

Wegen des schroffen Terrains in den Bergen und teils schmaler Täler lassen sich viele Landebahnen in Nepal nur von kleineren Maschinen wie jener Twin Otter anfliegen. Kleinere Flugzeuge aber haben Nachteile bei schwierigen Wetterbedingungen, sie sind starken Winden und heftigen Gewittern stärker ausgesetzt. Dazu kommt, dass sich das Wetter im Himalaya oft launisch zeigt, viele Regionen sind bekannt für ihre plötzlichen, extremen Wetterumschwünge.

Seit Jahren werfen Kritiker der nepalesischen Regierung vor, nicht genügend zu unternehmen, um den Flugverkehr im Land sicherer zu gestalten. Dringend notwendig wären Investitionen in die Infrastruktur und neue Maschinen, und strengere Vorschriften für die Fluggesellschaften, die ihr Personal nur unzureichend ausbilden und Maschinen schlampig warten.

Auf der schwarzen Liste der EU

2013 reagierte auch die EU: Sie setzte Nepal auf eine schwarze Liste, keine nepalesische Fluggesellschaft darf seither in die Europäische Union fliegen. Zu riskant. Die EU stellte dem Land Bedingungen, um von der schwarzen Liste genommen zu werden: Unter anderem sollten im Flugsektor Dienstleister und Aufsichtsbehörden voneinander getrennt werden, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Der Gesetzesvorschlag aber hängt seit Jahren im nepalesischen Parlament fest.

Für einigen Wirbel sorgte auch eine Aussage auf der Internetseite von Tara Air. Sie stehe auf einer Liste anerkannter Fluggesellschaften der deutschen TUI Group, behauptete die Airline, wie die ARD zuerst berichtete. Alle zwei Jahre würden Sicherheitsanalysen durchgeführt. Diese Angaben seien falsch, teilte TUI mit. Von einer Nutzung der Airline rate man ab.

