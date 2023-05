Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Nespresso vergisst in Werbespot seine umweltfreundlichen Kaffeekapseln Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

George Clooney trinkt Kaffee mit den Schauspielerinnen Simone Ashley (links) und Julia Garner: Nur verwenden sie dafür die Aluminiumkapseln. Foto: PD

Die Nespresso-Kapseln gibt es neu auch in einer kompostierbaren Papiervariante. Drei Jahre lang hat der Lebensmittelkonzern daran getüftelt. Wenig davon mitbekommen hat offenbar die Nespresso-Werbeikone George Clooney. Im vor einigen Tagen veröffentlichten neuen Nespresso-Werbespot trinken er und andere bekannte Gäste wie Simone Ashley und Julia Garner an einer Party viel Kaffee. Zu sehen sind dabei allerdings nur Aluminiumkapseln. Will man dem Werbespot glauben, verzichtet Clooney dafür aber neu aufs Autofahren – allerdings nicht aus Gründen des Umweltschutzes. Er verliert eine Wette gegen Julia Garner. Statt mit seinem schicken Cabrio muss er deshalb mit Garners Vespa von der Party nach Hause fahren.

Chicorée serviert neuerdings lauwarmen Eistee

Digitec Galaxus hat schon einen kreiert und davor schon zahlreiche Musiker: ihren eigenen Eistee. Mit etwas Verspätung springt nun auch der Schweizer Modehändler Chicorée auf den Zug auf. Co-Chef Pascal Weber will die Wartezeit seiner Kundinnen an der Kasse mit einem hauseigenen Chicorée-Eistee versüssen. Die Geschmacksrichtungen sind dabei eher konventionell: Pfirsich oder Zitrone. Chicorée hält es beim Eistee offenbar wie bei der Mode: «Wir sind keine Trendsetter», sagte Chicorée-Gründer Jürg Weber vor kurzem zur SonntagsZeitung. «Trends greifen wir erst auf, wenn sie wirklich massentauglich sind.» Etwas gewöhnungsbedürftig dürfte das ausschliesslich in Chicorée-Filialen erhältliche Getränk dennoch sein. Die Webers verzichten auf die Installation von Kühlschränken in den Modeläden. Der Tee wird deshalb lauwarm serviert. «Wir haben den Geschmack so konzipiert, dass der Eistee auch bei Raumtemperatur geniessbar ist», sagt Pascal Weber in einem bezahlten Beitrag auf Blick.ch.

ZDF lässt Swissair auferstehen

Gibt es die Swissair wieder? Fast könnte man es meinen, wenn man dem deutschen Fernsehsender ZDF glaubt. In einem Bericht zur Übernahme der italienischen Fluggesellschaft ITA durch die Lufthansa-Gruppe zeigte «Heute»-Moderatorin Barbara Hahlweg auf eine Grafik, auf der die Logos der Beteiligungen des deutschen Konzerns gezeigt wurden. Doch wie das Branchenportal «Aerotelegraph» schreibt, gab es da einen peinlichen Fehler: Das ZDF zeigte statt der Swiss die Swissair als Tochter – dabei hat die Schweizer Fluggesellschaft vor 21 Jahren ihren Betrieb eingestellt. Mehrere Schwestergesellschaften der Swiss gingen schlicht vergessen. Lerne: Nicht immer verdient eine ­Sendung, die «Heute» heisst, ihren Namen.

«Heute»-Moderatorin Barbara Hahlweg zeigte auf eine irreführende Grafik: Das ZDF hatte die Swiss mit der Swissair verwechselt. Foto: PD

Bei Hirzel Neef Schmid Konsulenten sind alle «Partner» – auch die Frauen

Alice Chalupny, Kommunikationschefin der Mobiliar und frühere Wirtschaftschefin der SonntagsZeitung, wechselt auf Anfang Oktober zur Kommunikationsagentur Hirzel Neef Schmid Konsulenten. Zu dieser gehören einige der einflussreichsten Strippenzieher des Schweizer Wirtschafts- und Politiklebens. Mit der zeitgenössischen geschlechterneutralen Sprache hat es die Agentur jedoch nicht sonderlich. Chalupny werde «Partner», verkündete Hirzel Neef Schmid Konsulenten. Zum ­erlauchten Kreis der zurzeit 13 «Partner» gehören drei Frauen – mit Chalupny werden es vier von 14 sein. Mal schauen, wie lange es geht, bis sie das generische Maskulinum über Bord werfen und sich als «Partner­innen» bezeichnen dürfen.

Alice Chalupny wechselt auf Anfang Oktober zur Kommunikationsagentur Hirzel Neef Schmid Konsulenten. Foto: PD

