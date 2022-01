Eishockey: Transfers im EHC Kloten – Ness kommt, Knellwolf und Bartholet gehen bis Ende Januar Zwischen den Vorjahres-Playoff-Finalisten der Swiss League kommt es zu einer temporären Spieler-Rochade. Martin Ness vom HC Ajoie stösst per sofort zum EHC Kloten. Peter Weiss

Center mit Power: Ajoies Martin Ness (Mitte), hier im Zweikampf mit Ambri-Piottas Peter Regin, wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende nach Kloten. Foto: Alessandro Crinari (Keystone/TI-Press)

Die Flughafenstädter gaben Ness’ Transfer in einer Medienmitteilung bekannt. Der «grossgewachsene Center mit Wasserverdrängung», wie er darin beschrieben wird, soll das Team des aktuellen Swiss-League-Tabellenzweiten bis zum Ende der laufenden Saison verstärken. In seinen bisherigen 34 Saisonpartien für den National-League-Neuling Ajoie kam Ness auf einen Skorerpunkt durch einen Assist und eine Plus-/Minus-Bilanz von -14. Die vergangenen drei Saisons bestritt der 1,90 Meter grosse und 95 Kilogramm schwere Ness mit den SC Rapperswil-Jona Lakers ebenfalls in der höchsten Schweizer Liga.

Zu den Lakers stiess er kurz vor dem Playoff-Start in deren Aufstiegssaison 2017/18, nachdem er zuvor für die Krefeld Penguins in der DEL aufs Eis gegangen war. Die Junioren-Stufen ab der U-15 durchlief der heute 28-jährige in der Organisation der ZSC Lions. Von der U-16 bis zu U-20 gehörte er zudem stets den Schweizer Nachwuchs-Auswahlteams an. In der damaligen NLA stand er auch schon im HC Fribourg-Gottéron und dem SC Bern unter Vertrag.

Neue Erfahrungen auf höchster Stufe

Den umgekehrten Weg schlagen Ramon Knellwolf und Dario Bartholet, wenn auch nur vorübergehend. Sie werden mittels B-Lizenz bis Ende Januar vom EHC Kloten an den HC Ajoie ausgeliehen. In der Equipe der Jurassier sollen sie wertvolle Erfahrungen in der National League sammeln, wie es in der Klotener Medienmitteilung heisst.

Peter Weiss berichtet als Redaktor der ZRZ-Sportredaktion seit 2005 vor allem über das Sportgeschehen im Zürcher Unterland. Er hat die Diplomausbildung Journalismus am Medienausbildungszentrum in Luzern abgeschlossen und ist seit 2002 vollberuflich als Journalist tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.