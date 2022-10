Erbitterter Kampf um Stimmen – Netanyahu hat sich mit der extremen Rechten verbündet Der Ex-Premier strebt mit seinen Partnerparteien ein schnelles Comeback an. Eine davon verlangt die Ausweisung von Arabern, die sie als «illoyal» gegenüber Israel betrachtet. Peter Münch aus Tel Aviv

Peilt mit einem rechts-religiösen Block ein schnelles Comeback an: Der letztes Jahr abgelöste Langzeit-Premierminister Benjamin Netanyahu. Foto: Amir Levy (Getty Images)

In Israels politischer Dauerkrise folgt am Dienstag der nächste Akt: Zum fünften Mal in dreieinhalb Jahren sind etwa 6,5 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Der liberale Übergangspremier Yair Lapid hofft darauf, die Regierungsarbeit gestützt auf ein heterogenes Bündnis fortsetzen zu können.