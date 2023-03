Eine Amtsenthebung ist fast nicht mehr möglich: Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu in einer Kabinettssitzung. Foto: Abir Sultan (Keystone)

Das ist ein Offenbarungseid: Das erste Gesetz, das im Rahmen der umstrittenen Justizreform in Israel in den frühen Morgenstunden am Donnerstag beschlossen wurde, ist die «Lex Netanyahu». Es erschwert eine Amtsenthebung des Ministerpräsidenten. Benjamin Netanyahu, der derzeit wegen Bestechung und Bestechlichkeit vor Gericht steht, kann nun nicht mehr wegen Korruptionsvergehen abgesetzt werden. Dass dieses Gesetz als erstes im Eilverfahren durchgesetzt wurde, offenbart Netanyahus ganze Schamlosigkeit: Dieser stellt seine eigenen Interessen über alles andere.