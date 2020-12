Schweizer Streaming-Angebote – Netflix made in Switzerland Jenseits der bekannten Plattformen gibt es auch ein breites Angebot aus der Schweiz. Die Übersicht. Gregor Schenker

Den Dokfilm «La cordillera de los sueños» wird auf Filmingo gestreamt. Foto: PD

In der Corona-Krise boomen die Streaming-Angebote. Am meisten profitieren die Riesen Netflix, Disney+, Zattoo und Co. Es gibt aber auch kleine Schweizer Plattformen, die einen Blick wert sind. Denn diese widmen sich Arthouse-Werken oder heimischen Produktionen, die bei den Grossen untergehen oder gar nicht erst vorkommen. Wie Samirs «Filou», eine Hommage an den Zürcher «Chreis Cheib» von 1988 – Lebenskünstler Max (Werner Haltinner) klaut Velos, kommt einem Dirnenmörder auf die Spur und deckt eine Agentenverschwörung auf. «Filou» findet man bei Artfilm, Cinefile oder auch auf der Website der Filmproduktion Dschoint Ventschr.

Einige Plattformen arbeiten seit dem Corona-Lockdown mit verschiedenen Kinos zusammen. Erwirbt man zum Beispiel «Undine» über die Homepage des Berner Rex, so erhält dieses Kino einen Teil des Kaufpreises. Oder man unterstützt die Zürcher Arthouse-Kinos, indem man auf myfilm.ch geht und den Gutscheincode «arthouse» benützt, um sich «Pinocchio» anzusehen. Auch andere Kinos sind solche Partnerschaften eingegangen; Näheres dazu findet man auf den Websites der Lichtspielhäuser.

Artfilm

Schweizer Spielfilme und Dokus. Teilweise findet man sehr Skurriles wie den Avantgarde-Gruselfilm «Strasek, der Vampir».

artfilm.ch

Cinefile

Das Kinoportal bietet Streaming und ist mit einigen Kinos wie dem Riffraff und dem Houdini Partnerschaften eingegangen.

cinefile.ch

Dschoint Ventschr

Die Produktionsfirma verkauft ihre Filme als Video-on-Demand, darunter viele von Samir.

dvfilm.ch

Filmbringer

Diese schwimmenden Gesellschaft aus «Tscharniblues» schaut man auf Filmbringer. Foto: PD

Auch dieser Verleih bietet Filme – die Hausbesetzerkomödie «Lasst die Alten sterben» zum Beispiel – als Video on Demand an.

filmbringer.ch

Filmingo

Betrieben durch die Trigon-Stiftung, zeigt diese Plattform Arthouse-Filme aus aller Welt und Klassiker wie jene von Akira Kurosawa. Partnerin des Zürcher Kosmos oder des Kino Rex in Bern.

filmingo.ch

Filmo

Das ist eigentlich kein Streamingdienst, aber die Seite hat eine kuratierte Übersicht darüber, wo man ausgewählte Schweizer Filme streamen kann. Von «Bäckerei Zürrer» bis «Mais im Bundeshuus».

filmo.ch

Filmstream

Eine Website zur Förderung Zentralschweizer Filme wie «Köhlernächte» oder «Die Kinder vom Napf». Einige davon kann man sich gratis ansehen

filmstream.ch

Myfilm

«Portrait de la jeune fille en feu» sieht man auf der Plattform Myfilm Foto: PD

Myfilm ist ein Projekt des Basler kult.kino und hat ebenfalls eine Partnerschaft mit den Zürcher Arthouse-Kinos.

myfilm.ch

Kino on Demand

Die deutsche Plattform zeigt auch Schweizer Filme und ist Partner der Zürcher Arthouse-Kinos.

kino-on-demand.ch

Outside the Box

Der Verleiher hat ein eigenes Videoon-Demand-Angebot mit Werken wie «Le milieu de l’horizon», «African Mirror» oder «Europe, She Loves».

outside-thebox.ch

Play Suisse

Dabei handelt es sich um den neuen Streamingdienst der SRG. Keine kleine Seite, aber wichtig für den Schweizer Film; zu sehen gibts Eigenproduktionen wie die Serie «Frieden».

playsuisse.ch