Manufaktur in Eglisau – Neue Abfüllanlage für Vivi Kola Vivi Kola hat Eglisau jahrzehntelang mitgeprägt – und ist nach längerem Unterbruch vor rund zehn Jahren dank Christian Forrer wiederauferstanden. Nun bekommt sie mit einer neuen Abfüllanlage neuen Schub. Ursula Fehr

Christian Forrer, CEO von Vivi Kola, schaut sich die Pläne für die neue Abfüllanlage an. Foto: Christian Merz

Die Baugesuche sind in Prüfung, und schon werden die ersten Pinselstriche unter kundiger Leitung eines Mitarbeiters des örtlichen Malergeschäfts gesetzt, und zwar vom eigenen Mitarbeiterteam rund um das Produkt Vivi Kola. Fernando Silva, der Koch der Vivi-Kola-Bar am Rhein in Eglisau, bemalt einen Pfeiler der 600 Quadratmeter grossen Anlage im Untergeschoss des ehemaligen Thurella-Gebäudes. Er wird im Sommer je zu 50 Prozent weiterhin als Koch und neu als Abfüllmeister arbeiten. Auch Marcio Neto, der Geschäftsführer der Vivi-Kola-Bar hilft mit: «Das Handwerkliche macht mir keine Mühe und ist eine willkommene Abwechslung in der Corona-Pause. Ich komme aus einem 60-Seelen-Dorf in Portugal, da lernten wir, möglichst viel selbst zu machen.»