Spital Bülach baut Geriatrie aus – Neue Angebote für ältere Patientinnen und Patienten Bis 2040 werden im Kanton Zürich nirgendwo so viele Menschen über 65 Jahre leben wie im Zürcher Unterland. Das Spital Bülach bereitet sich jetzt darauf vor.

Die Geriatrie-Abteilung wird im Spital Bülach ausgebaut. Themenfoto: Doris Fanconi (Archiv)

Das Spital Bülach setzt in Zukunft verstärkt aufs Alter. Und zwar mit einem Ausbau der Abteilung Altersmedizin. Denn: «Der Anteil der über 65-Jährigen im Zürcher Unterland steigt bis ins Jahr 2040 um 70 Prozent», heisst es in einer Medienmitteilung, die am Dienstag verschickt wurde. Gemäss dem Statistischen Amt des Kantons Zürich ist das Unterland damit der Spitzenreiter im gesamten Kanton. Mit dem Anstieg des Anteils älterer Personen wird auch der Anteil von akut erkrankten älteren Menschen steigen. «Diese haben oft besondere Bedürfnisse bei ihrer Behandlung und Nachbetreuung, da häufig mehrere medizinische Probleme gleichzeitig auftreten», heisst es weiter. Die Angehörigen würden oft mit Fragen rund um den Austritt und die zukünftige Betreuung konfrontiert. «Es ist wichtig, dass der Patient nicht nur wegen seiner akuten Erkrankung oder Verletzung behandelt wird, sondern dass wir gemeinsam mit dem Patienten und den Angehörigen erarbeiten, wie er seine Lebensqualität erhalten oder wieder verbessern kann», sagt Marcel Amstutz. Er ist der Chefarzt der neu geschaffenen Klinik. Er gilt als im Zürcher Unterland gut bekannt und vernetzt.

Amstutz ist Facharzt für innere Medizin mit einem Schwerpunkt in Geriatrie, wie die Altersmedizin im Fachjargon genannt wird. Er hat diesen Fachbereich seit 2012 schrittweise im Spital Bülach aufgebaut. «Neben einem spezialisierten Team aus besonders geschulten Medizinern und Pflegefachpersonen kümmern sich Physio-, Ergo- und Ernährungstherapeutinnen und -therapeuten sowie der Sozialdienst um die individuellen Bedürfnisse der älteren Patienten», teilt das Spital weiter mit.

Neue, spezielle Angebote

Aus Sicht von Verwaltungsratspräsident Thomas Straubhaar ist der Ausbau der Altersmedizin der nächste Entwicklungsschritt. Heute umfasst die Abteilung für Altersmedizin bereits 25 Betten. Ziel ist nun, dass das Angebot im stationären wie auch im ambulanten Bereich kontinuierlich ausgebaut wird nach den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten, der Hausärztinnen und Hausärzte und niedergelassenen Spezialisten sowie der regionalen Alters- und Pflegezentren. Dazu zählen beispielsweise ein spezielles Notfallangebot für betagte Patientinnen und Patienten oder geriatrische Spezialsprechstunden zur Abklärung von Demenz, Mangelernährung, Inkontinenz, Stürzen, Gangstörungen, Polypharmazie oder Schmerzen.

Für die Zeit nach dem Spitalaustritt

Vorgespurt ist für künftige Patienten auch die Zeit nach ihrem Spitalaustritt. «Uns ist es besonders wichtig, dass die Patienten eine Anschlusslösung haben», sagt Marcel Amstutz. «Nur wenn wir hier Hand in Hand mit den Hausärztinnen und Hausärzten und den Alters- und Pflegezentren im Zürcher Unterland arbeiten, ist die Versorgung der älteren Patienten sichergestellt.» Daher ist das Spital Bülach Teil des Netzwerks «Geriatrieverbund Zürcher Unterland». Dort tauschen sich Hausärztinnen und Hausärzte und die Mitarbeitenden der Pflegezentren und der Spitex mit den Spezialisten des Spitals Bülach regelmässig aus.

red

