Erhöhung Asylquote – Neue Asylunterkünfte sind schon wieder zu klein Eben noch schien das Asylzentrum in Bülach überdimensioniert. Nun hat sich die Situation verändert – auch in anderen Unterländer Gemeinden. Andrea Söldi

Im Asylzentrum Müliweg in Bülach sind aktuell nur noch wenige Zimmer frei.

Foto: Sibylle Meier

307 geflüchtete Personen muss Bülach ab Juni aufnehmen können. Bei einer Bevölkerung von knapp 23’600 Personen entspricht dies der neuen Quote von 1,3 Prozent. Wie der Kanton gestern kommuniziert hat, wird das bestehende Kontingent von 0,9 Prozent wegen der steigenden Flüchtlingszahlen erhöht. Dass die Gemeinden mit dieser Vorgabe gefordert sind, ist Regierungsrat Mario Fehr bewusst. Er betonte aber an der Medienorientierung vom Montag: «Ein Notstand herrscht bei uns nicht. Davon könnte man allenfalls in Ländern wie Frankreich oder Holland sprechen, wo Asylsuchende teilweise auf der Strasse schlafen müssen.»