Pumpbowls – Neue Attraktion auf dem Pausengelände Dank Sponsoring der Raiffeisen Bank Surbtal-Wehntal und des Sportamtes des Kantons Zürich verfügt die Primarschule Bachs neu über Pumpbowls. Primarschule Bachs

Endlich offiziell eingeweiht: Gross und Klein freuen sich in Bachs über die neuen Pumpbowls. Foto: PD

«Gut Ding will Weile haben»: Das sagte jeweils die Marketingleiterin der Bank Raiffeisen Surbtal-Wehntal verständnisvoll, wenn die Primarschule Bachs wieder von einer Verzögerung mit den Pumpbowls berichtete. Aber der Reihe nach: Zum 100-Jahr-Jubiläum der Bank stellte die Raiffeisen in Aussicht, der Primarschule Bachs einen Pumptrack mitzufinanzieren. Auch der Sportfonds des Kantons Zürich beteiligte sich. Damit hatte die Schulpflege 2/3 Fremdfinanzierung erreicht. Die Primarschule feierte ja auch ein Jubiläum mit dem alten Schulhaus auf dem Lindenbuck. Es war das Ziel der Schulpflege, der Bachser Bevölkerung, insbesondere den Kindern, zum Jubiläum ein Geschenk zu machen.

Wetter machte einen Strich durch die Rechnung

Für die Realisierung des Projekts musste die Schulpflege einige Hürden überwinden. Es fand sich nämlich für die Pumptracks kein geeignetes Stück Land. Auch sollte niemand unter Lärmemissionen leiden. Mit der Erstellerfirma wurde dann die erlösende Idee geboren, statt eines Pumptracks Pumpbowls zu realisieren. Diese sind für kleinere Kinder erst noch idealer. Sie liessen sich nach einigem Hin und Her auf dem erhöhten Teil des Pausenhofs erstellen. Was zu weiteren Verzögerungen führte, war das Wetter im Herbst 2022. Die Pumpbowls konnten nicht fertig gestellt werden, weil die Temperaturen dies nicht zuliessen. Dann endlich, im Mai 2023, waren sie fertig und sollten eingeweiht werden. Beinahe hätte die Primarschule Bachs einen See eingeweiht statt Pumpbowls, weil es tagelang in Strömen regnete.

Zum Schluss zeigte sich das Schicksal doch versöhnlich und sandte genau für die Einweihungsfeier am Montag schönes Wetter. Alle Kinder genossen eine lehrreiche Einführung, wie die Pumpbowls zu befahren sind. Schulpräsident Raphael Kern und der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Raiffeisen Bank Surbtal-Wehntal Christoph Häfliger hielten eine Einweihungsrede. Sogar ein Einweihungsband wurde gespannt, welches offiziell durchgeschnitten werden konnte.

