Dietlikon, Wallisellen und Opfikon – Neue Automaten, dafür kein Ticket-Verkauf mehr im Bus 781 und 787 Die Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) haben aufgerüstet: Entlang der Linien 781 und 787 stehen nun Ticketautomaten. Dafür wird der Billettverkauf durch Chauffeure eingestellt.

Auf den Linien 781 und 787 werden die Haltestellen neu mit Automaten ausgerüstet. Das dient letztlich der Pünktlichkeit der Busse. Foto: zvg

Entlang der Linien 781 und 787 stehen nun an allen Haltestellen Ticketautomaten. Dies teilt die VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG mit. Auf dem Gemeindegebiet von Opfikon sind sechs Stationen betroffen, auf Dietliker Gebiet ebenfalls sechs und in Wallisellen zwei.

Aufgrund der neuen Möglichkeit des Ticketbezugs an den Haltestellen wird der Verkauf von Tickets in den Fahrzeugen dieser beiden Linien nicht wieder eingeführt. Sie war im Zuge der Corona-Pandemie eingestellt worden. Der Vorteil gemäss VBG: Wartezeiten infolge Billettverkaufs durch den Chauffeur können vermieden und die Pünktlichkeit dadurch weiter gesteigert werden.

Nun drei VBG-Linien mit Ticketautomaten

Per 1. Oktober wird in den Regionalbussen des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) der Ticketverkauf generell wieder möglich sein, ebenso in den entsprechenden Fahrzeugen der VBG. Ausser eben auf den Linien 781 und 787 sowie auf der Linie 768, deren Haltestellen ebenfalls mit Automaten ausgerüstet sind. Die Linie 781 verkehrt zwischen Glattbrugg, Giebeleichstrasse und Zürich, Bahnhof Oerlikon und die Linie 787 verbindet Brüttisellen, Obere Wangenstrasse mit Zürich, Bahnhof Oerlikon via Dietlikon, Bahnhof Bad.

red