Château Gütsch, Luzern – Neue Chance für das Märchenschloss Das Château Gütsch hoch über Luzern gehört zu den aufregendsten Hotels der Schweiz. Nach dem Besitzerwechsel stehen die Zeichen auf Aufbruch. Christoph Ammann

Wintermärchen über den Dächern von Luzern: Das Château Gütsch. Foto: PD

Das Panorama reicht von den Giebeln und Türmen der Altstadt über das KKL und den Schiffsanleger bis zum Bürgenstock und zu der weissen Gipfelkulisse.

Davor pulsiert im Schlosspark ein rotes Herz, drei Meter hoch. «Ein sehr beliebtes Fotosujet», sagt Andreas Gartmann. Der General Manager steht in der American Bar des Château Gütsch und kann sich auch nach bald drei Jahren immer noch nicht sattsehen an der überwältigenden Aussicht.

Das rote Kunststoffherz ist eine der letzten Erinnerungen an Alexander Lebedew, der das Schloss hoch über Luzern 2014 wieder zum Leben erweckt hatte, es nach turbulenten Jahren im Sommer vergangenen Jahres aber an seinen Landsmann Kirill Androsow veräusserte.

Der Mann aus Murmansk hatte bis 2010 in leitender Position für die Putin-Administration gearbeitet, nun ist er als Investor in diversen Branchen unterwegs und steuert sein Imperium, zu dem auch eine Tabakplantage in Kuba gehört, von Singapur aus. Die übrigen russischen Kunstwerke rund ums rote Herz sind aus dem Skulpturenpark verschwunden. Gartmann und sein Team entwickeln gerade Pläne, die Umgebung des Schlosses neu und attraktiver zu gestalten.

Im Innern des Hotels ist der Transformationsprozess praktisch abgeschlossen. Die letzten Handwerker haben das Anwesen nach dreieinhalbmonatiger Renovierung, die über drei Millionen Franken kostete, verlassen.

Keine martialische Burg-Athmosphäre mehr

Seit dem 7. Januar empfängt das Château wieder Gäste. Sie betreten ein Haus, in dem sich Lifestyle zur Historie gesellt, ein klares Farbkonzept herrscht, die vormals dunklen Gänge geschickt beleuchtet werden und dekorative Waffen von den Wänden entfernt wurden. Man fürchtet nicht mehr, dass jeden Moment ein gerüsteter Ritter im Fackelschein um die Ecke stürmt.

Einladend, hell, freundlich: Die neue Rception. Foto: Torvioll Jashari

«Das Gütsch bleibt ein Schloss, aber die martialische Burg-Atmospähre soll der Vergangenheit angehören», schmunzelt Andreas Gartmann. Der Zürcher mit Bündner Wurzeln möchte im Vierstern-Superior-Hotel mit den 37 Zimmern, davon sechs brandneue im verspielten Orangerie-Stil, im Panoramarestaurant Lumières und im Ballsaal mit der schönen Stuckdecke vermehrt Luzernerinnen und Luzerner begrüssen.

Mehr Schloss als Burg: Blick in eines der Zimmer. Foto: Torvioll Jashari

Die Liebe der Einheimischen zum Märchenschloss war in jüngster Vergangenheit erkaltet. «Die Gütschbahn bringt täglich 700 Leute ins nahe Erholungsgebiet», rechnet Andreas Gartmann. «Wenn ein Teil bei uns einkehrt, haben wir gute Frequenzen in unserer Gastronomie.»

In der Lumières-Küche regiert mit Ludovico De Vivo neu ein temperamentvoller Süditaliener. Gartmann und der Spitzenkoch, der zuletzt in einem Luxushotel auf der Insel Salina tätig war, kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Zermatt und wollen nun das U-förmige Restaurant mit der grossen Terrasse zum Ausflugsziel und kulinarischen Hotspot machen.

Soll zum kulinarischen Hotspot werden: Das Restaurant Lumières. Foto: Torvioll Jashari

«Ich pflege eine mediterrane Küche mit internationalen Einflüssen», sagt De Vivo. «Natürlich bin ich ambitioniert und strebe nach Punkten und Sternen – zuerst müssen wir aber das Vertrauen der Gäste mit Top-Qualität gewinnen.»

Das gilt fürs ganze Haus, das derzeit 38 Mitarbeitende beschäftigt. «Wir vollziehen ein Upgrade, führen etwa den abendlichen Turndown-Service in den Zimmern ein», kündigt der General Manager an. Er hofft auf die Rückkehr der internationalen Individualtouristen und Zuspruch aus dem Inland: «Wir wollen das Gütsch auch verstärkt als Hochzeitslocation positionieren.»

Instagramtaugliche Silhouette

Das Château Gütsch ist eines der bekanntesten und fotogensten Hotels der Schweiz. Foto: Torvioll Jashari

Das romantische Märchenschloss im Luzerner Westen mit den beiden eleganten Türmen gehört zu den zehn bekanntesten Hotels der Schweiz. Bisher aber vor allem wegen der instagramtauglichen Silhouette. 1901 hatte der Luzerner Architekt Emil Vogt das Château nach dem Vorbild von Neuschwanstein gebaut und mit Deckenstuck, teuren Holzschnitzereien und Parkettböden veredelt.

Das Haus durchlebte in seiner 121-jährigen Geschichte einige turbulente Epochen und war von 2003 bis 2014 geschlossen. Luzerns legendärer Verkehrsdirektor Kurt H. Illi wollte das Gütsch gar Michael Jackson als dauerhaften Wohnsitz schmackhaft machen. Der vormalige Besitzer Lebedew focht manchen Strauss mit den Behörden aus.

Seit der Übernahme durch Kirill Androsow scheinen nun ruhigere Zeiten angebrochen zu sein – und vielleicht wird das Gütsch wieder zu einer Ikone der Schweizer Hotellerie. Ein prominent besetzter Verwaltungsrat mit dem in der Kulturszene bestens vernetzten Anwalt Benno Hafner und Hotelier-Legende Jean-Jacques Gauer soll Garant für bessere Zeiten sein und Direktor Gartmann vielleicht ein fernes Traumprojekt ermöglichen: einen Infinity-Pool im Hotelpark – instagramtauglich und mit umwerfender Aussicht.

Château Gütsch, DZ mit Frühstück ab 270 Fr.; www.chateau-guetsch.ch

Christoph Ammann ist Teamleiter Reisen und schreibt seit 35 Jahren über Tourismus. Seit 2011 ist er blind. Seine Lieblingsdisziplinen sind Portraits, Reportagen und Interviews. Neben Destinationen in Nah und Fern interessiert sich Ammann vor allem die Hotellerie mit all ihren Facetten. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.