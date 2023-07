Spital Bülach – Neue Chefärztin der Radiologie Ab dem 1. August wird das Institut für Radiologie am Spital Bülach von Alexandra Janus geleitet. Die 50-Jährige ist bereits seit 2021 als stellvertretende Chefärztin Radiologie tätig.

Alexandra Janus. Foo: PD

Im Spital Bülach kommt es zu einem Wechsel am Institut für Radiologie. Wie es in einer Mitteilung heisst, wird Alexandra Janus ab 1. August die Leitung übernehmen. Sie wird damit Nachfolgerin von Ute Wagnetz, die aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt.

Janus studierte Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie promovierte am Unfallkrankenhaus in Berlin am Institut für Radiologie mit magna cum laude. Seit 2008 ist sie Fachärztin für Radiologie (Deutschland) und seit 2010 Fachärztin für Diagnostische Neuroradiologie FMH.

Neben Stationen als Fachärztin für Diagnostische Radiologie & Neuroradiologie am Röntgeninstitut Bellevue in Zürich war sie als Leitende Ärztin Radiologie am Spital Uster und seit 2019 am Spital Bülach tätig. Seit 2021 ist sie stellvertretende Chefärztin der Radiologie und Leiterin MRI am Spital Bülach.

«Wir freuen uns, dass wir diese Kaderposition unter mehreren hoch qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten intern besetzen konnten. Neben ihrer fachlichen Expertise kennt Alexandra Janus auch das Spital Bülach und sein Radiologieteam. Intern sowie auch mit den Hausärztinnen und Hausärzten ist sie sehr gut vernetzt», sagt Verwaltungsratspräsident Thomas Straubhaar.

Das Institut für Radiologie Am Institut für Radiologie arbeiten rund 30 speziell ausgebildete Mitarbeitende. Es verfügt über ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten, von der Computertomografie über die Magnetresonanztomografie (MRI) und die Tomosynthese bis hin zur Sonografie und der digitalen Radiografie. Neben bildgesteuerten minimalinvasiven diagnostischen und therapeutischen Eingriffen (interventionelle Radiologie) gehören auch Schmerztherapien (Infiltrationen an Wirbelsäule/Gelenken) zum Angebot.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.