Podcast «Entscheidung 2020» – Neue Corona-Warnzeichen für Amerika – und für Trump Warum gibt es wieder so viele neue Corona-Fälle in den USA? Und was tut Donald Trump, um aus seinem Umfragetief wieder herauszukommen? Antworten im Podcast «Entscheidung 2020». Alan Cassidy , Philipp Loser

Als Maskenträger in der Minderheit: Besucher einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump in Tulsa, Oklahoma. Foto: Reuters

Sind die Proteste gegen Rassismus schuld an den rekordhohen Corona-Neuinfektionen in den USA? Warum sind Donald Trumps Umfragewerte so schlecht? Und was ist von der Kopfgeld-Affäre um von den Russen bezahlte Taliban-Kämpfer zu halten?

Darüber unterhalten sich Philipp Loser und Alan Cassidy, US-Korrespondent von Tamedia, in der neusten Folge von «Entscheidung 2020», dem Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA.