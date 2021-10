Ansteckungsgefahr beim Fliegen – Neue Daten zu Covid im Flugzeug – und wie Passagiere sicherer reisen In den Herbstferien steigt das Reisefieber. Neue Corona-Studien zeigen, wo im Flugzeug Ansteckungsgefahr lauert und was Passagiere beachten sollten. Andreas Frei

So ist die Ansteckungsgefahr sehr klein: Alle Masken sitzen, alle Passagiere schlafen. Momentaufnahme in einem Embraer 190-E2 von Helvetic Airways. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Einige neue Studien liefern neue Erkenntnisse zur Corona-Ansteckungsgefahr bei Flugreisen, ein Thema, das im Oktober aktueller ist denn je. Nach eineinhalb reisearmen Jahren mit historischen Einbrüchen der Passagierzahlen herrscht an den Schweizer Flughäfen in der Herbstferienzeit wieder Hochbetrieb. Und auch danach lockt die Ferne: Ab November dürfen Schweizerinnen und Schweizer wieder ohne Umwege in die USA reisen. Gesammelte Daten sagen nun, was Tests bringen, wann das Ansteckungsrisiko am grössten ist und wie sich Passagiere schützen können.