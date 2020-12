Spendentöpfe am Flughafen – Neue Designherzen aus Rümlang sollen Spenden bringen Die neuen Spendenbehältnisse am Flughafen kommen aus einem Rümlanger Designatelier. Und sie haben sogar einen Crashtest über sich ergehen lassen. Florian Schaer

Die Spende geht immer an die auf dem Herzen aufgedruckte Organisation: Ans Rote Kreuz, an die SOS-Kinderdörfer oder an den WWF. Francisco Carrascosa

Wer von seiner Urlaubsreise heimkehrt und noch etwas Fremdwährung überhat, soll Münzen und Scheine noch am Flughafen spenden können. Jedes Jahr kommt auf diese Weise rund eine Viertelmillion Franken zusammen. 13 Jahre lang standen dafür grosse Spendengefässe in Form einer Weltkugel bereit. Diese hat der Flughafen nun ersetzt, durch ein Modell in Form eines von zwei Händen getragenen Herzens. Insgesamt elf Stück davon sind Mitte November im Check-in 1 und 2 sowie in allen Abflugbereichen der Docks A, B, D und E aufgestellt worden – an denselben Standorten wie die bisherigen, entlang des Passagierflusses.