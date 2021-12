Chaos am Flughafen – Neue Einreiseregeln sorgen für Verwirrung und Frustration Seit Samstag müssen alle in die Schweiz Einreisenden einen negativen PCR-Test vorlegen. Viele Flugpassagiere wussten nichts davon. Astrit Abazi

Wer keinen gültigen Test vorweisen konnte, durfte den Flug nicht antreten. Foto: Raisa Durandi Wer am Sonntag zurück in die Schweiz flog, musste schnell reagieren. Foto: Raisa Durandi Wer über die Vereinigten Emiraten in die Schweiz kam, hatte meist bereits einen Test. Foto: Raisa Durandi 1 / 3

Viele Flugpassagiere, die am Wochenende in die Schweiz reisen wollten, erlebten beim Boarding eine böse Überraschung: Seit dem 4. Dezember müssen alle Einreisenden, selbst Geimpfte oder Passagiere mit Wohnsitz in der Schweiz, einen negativen PCR-Test vorlegen. Die neue Regelung zur Eindämmung der Omikron-Variante wurde am Freitag vom Bundesrat beschlossen und musste von den Fluggesellschaften bereits ab Samstag durchgesetzt werden. Wer keinen gültigen Test vorweisen konnte, durfte den Flug nicht antreten. Wegen mangelhafter Kommunikation haben es viele nur mit Glück in die Schweiz geschafft.