Ab sofort in Bachenbülach – Neue Einsatzzentrale für Tiernotrufe aus der ganzen Schweiz Ab heute ist die neue digitalisierte Einsatzzentrale des Tierrettungsdienstes aus Winkel in Betrieb. Alexander Lanner

Der Tierrettungsdienst leistet jährlich rund 5500 Einsätze für Heim- und einheimische Wildtiere in Not. Foto: PD

0800 211 222 – unter dieser Gratisnummer gelangt man ab sofort zur neuen digitalisierten Einsatzzentrale des Tierrettungsdienstes. Und dies rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Die Zentrale ist in Bachenbülach stationiert und stellt künftig die Anlaufstelle für Tiernotrufe aus der ganzen Schweiz dar. Wie es in einer Mitteilung der Stiftung Tierrettungsdienst heisst, werden mittlerweile jährlich über 5500 Einsätze geleistet. Dank der digitalisierten Zentrale könne die Abwicklung nun weiter optimiert werden.