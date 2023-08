Neue Filialenstrategie der ZKB – So baut die ZKB ihre Filialen um Umbau statt weiterer Abbau: Die Zürcher Kantonalbank modernisiert bis 2030 sämtliche Filialen. Für die Kundschaft bedeutet das unter anderem Kaffee und Kinderbücher. Sabrina Bundi

Die neuen ZKB-Filialen sollen mehr einer Lobby als einer Bank ähneln. So wie zum Beispiel die Filiale am Bahnhof Stettbach mit einem Vicafe Barista. Foto: Silas Zindel

Normalerweise bauen Banken Filialen ab. Entweder weil sie sparen müssen, oder weil die Schalterhallen immer leerer werden, wenn die Kundschaft immer mehr alltägliche Geldgeschäfte online abwickelt. Auch ein Blick in die Statistik der SNB zeigt: Im Kanton Zürich haben die grossen Banken in den vergangenen zehn Jahren rund jede fünfte Filiale geschlossen. Die Zürcher Kantonalbank hat die Anzahl ihrer Geschäftsstellen in den vergangenen 10 Jahren sogar fast halbiert, von 98 auf 54 im 2022.