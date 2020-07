Helvetic Airways – Neue Flugzeuge für neue Destinationen Helvetic Airways erweitert ihre Flottenkapazität durch den Kauf von vier grösseren Flugzeugen des Typs E195-E2 Embraer. Zusätzlich baut die Schweizer Fluggesellschaft Ende Juli mit sogenannten Pop-Up-Flügen kurzfristig ihr Routennetz aus. red

Eine neue Destination von Helvetic Airways ist die das Städtchen Tivat in Montenegro. Foto: Helvetic Airways

Die Schweizer Regionalfluggesellschaft Helvetic Airways hat ihre Bestellung von vier Maschinen des Typs E190-E2 auf die grössere Embraer E195-E2 umgewandelt. «Die Embraer E195-E2 bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sitzkapazität, Reichweite, Kraftstoffverbrauch und umweltfreundlichem Betrieb. Mit einer Sitzkapazität zwischen 120 und 150 Passagieren hat sie im Segment der Mittelstreckenflugzeuge praktisch keine Konkurrenz», erklärt Tobias Pogorevc, CEO von Helvetic Airways in einer Mitteilung.

Nach Auslieferung der vierten und fünften Embraer E190-E2-Maschine verfügt Helvetic Airways über eine Flotte von 13 Flugzeugen, darunter acht des Typs Embraer E190-E1 und fünf des Typs Embraer E190-E2. Die übrigen sieben E2-Maschinen werden schrittweise ab Ende 2020 ausgeliefert.

Neue Balkanziele

Die Schweizer Regionalfluggesellschaft will sich durch die Lancierung eines innovativen Routennetzwerks der veränderten Situation im Luftverkehrssektor an. Statt eines herkömmlichen Liniennetzes mit regelmässig stattfindenden Flügen soll mit einem flexiblen und innovativen Angebot operiert werden. Mit sogenannten Pop-Up-Flüge will Helvetic die Möglichkeit bieten, neue Destinationen zu besuchen. Die Durchführung der ersten Pop-Up-Flüge findet vom 24. bis 26. Juli statt und führt nach Tivat in Montenegro. Vom 27. bis 30. Juli können sich die Passagiere von Helvetic Airways an den weissen Sandstränden der kroatischen Insel Brač, entspannen.