Triathlon: Laufserie lanciert – Neue Impulse für Bülachs Triathleten Die Sportlerinnen und Sportler des Impuls Triathlon Clubs Bülach haben sich während des letzten Jahres neu positioniert. Doch noch hat sich aus einer zündenden Idee kein Selbstläufer entwickelt. Jörg Greb

Bei der Premiere probierte nur eine kleine Gruppe das neue Format aus, das der Impuls Triathlon Club Bülach ins Leben gerufen hat. Im neuen Jahr sind drei weitere Läufe geplant, doch ein Selbstläufer wird das nicht. Foto: PD

5 oder 10-km-Strecke, frei wählbare Startzeit, mit der Vorgabe an alle Läuferinnen und Läufer, das Ziel möglichst zum im Vornherein festgelegten Zeitpunkt gemeinsam zu erreichen: So funktioniert das neue Format. Doch noch ist der Impuls Triathlon Club mit seiner neuen Laufserie nicht durchgestartet. Bei der Präsentation vor der Premiere stiessen die Organisatoren mit ihrer Idee zwar auf viel Anklang und Unterstützung. Zum Start erschien dann allerdings lediglich eine kleine Gruppe. «Wir sind ratlos», sagte Initiant und Impuls-Geschäftsführer Andreas Wiesendanger. «Vielleicht», so überlegt er, «hätten wir mehr Werbung als unsere Mund-zu-Mund-Propaganda im kleinen Kreis machen müssen.»