Alex Wilson und der Europarekord – Neue Informationen nähren Zweifel an der Fabelzeit Aktuelle Bilder deuten darauf hin: Der Basler war bei 9,84 Sekunden noch gar nicht im Ziel.

Alex Wilson in einer Aufnahme vom Juni 2021 in Zofingen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Seit Alex Wilson den Europarekord über 100 m brach, rätselt die Leichtathletik-Welt: Wie ist diese Zeit von 9,84 Sekunden vom Sonntag in Atlanta zu erklären? Denn selbst Wilson hielt es unmittelbar nach dem Lauf für ausgeschlossen, so schnell zu sein. «Ich bin immer noch geschockt!», sagte er tags darauf im Interview mit dieser Zeitung.

Am Dienstag – nach seiner Rückkehr aus den USA – äusserte er sich gegenüber dem Schweizer Fernsehen dann so: «Ich brauchte einen Moment, um es zu glauben. Aber es ist, wie es ist. Warum sollte ich die Zeitmessung hinterfragen?»

Nun ist allerdings neues Material aufgetaucht. Dazu zählte ein Video, das in einer ersten Version dieses Artikels verwendet wurde – allerdings ohne Zustimmung der Quelle. Es ist darum gelöscht.

Zugleich teilte Laurent Meuwly auf seinem Twitter-Account einen Screenshot, in dem Wilson bei einer Zeit von 9,89 Sekunden – also knapp über der vermeintlichen Endzeit von 9,84 – noch klar sichtbar nicht im Ziel ist. Meuwly ist Trainer der Schweizer Weltklasse-Hürdenläuferin Lea Sprunger – und Hürden-Nationaltrainer in den Niederlanden, also eine kompetente und glaubwürdige Quelle.

Hier das Bild vergrössert:

Gemäss Meuwly kommt Wilson samt Reaktionszeit auf eine tatsächliche Schlusszeit von circa 10,30 Sekunden.

Ein zweiter Beitrag, den Meuwly teilt, der allerdings deutlich mehr Interpretationsspielraum über die Endzeit zulässt, stammt von einem französischen Experten. Im Bild ist die Zeitmessung bei 10,3 zu sehen. Wilson befindet sich unmittelbar vor oder nach dem Zieleinlauf. Warum Wilson trotzdem in 9,84 Sekunden gemessen wurde, kann Meuwly nicht befriedigend erklären.

Klar zu sagen ist auch: Diese Hinweise sind keine Beweise, sie erhärten bloss die These vieler Insider, dass die Zeitmessung mangelhaft funktionierte. Noch laufen die Abklärungen der involvierten Verbände.

