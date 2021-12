Statt Rentenalter-Erhöhung – Neue Initiative: Mit Nationalbank-Gewinnen AHV sanieren Nachdem alle Versuche im Parlament gescheitert sind, soll das Volk Nationalbankmilliarden in die Altersvorsorge umleiten. SP und Grüne sind mit dabei – auch SVPler machen mit. Denis von Burg

Die Schweizer Nationalbank soll einen Teil ihrer überschüssigen Gewinne der AHV abliefern. So will es Gewerkschaftschef Pierre-Yves Maillard mit einer neuen Initiative. Foto: Keystone

Gewinne der Nationalbank sollen die AHV retten. Das ist die Mission von Gewerkschaftspräsident Pierre-Yves Maillard. Dafür greift er zu jedem politischen Mittel, auch zum schwierigsten und deshalb riskantesten: Nach einer ganzen Reihe abgeblockter parlamentarischer Vorstösse lanciert Maillard jetzt mit seinem Gewerkschaftsbund (SGB) eine Volksinitiative, um das Projekt zu retten, das ihm zuletzt diese Woche allen voran der von der Mitte und der FDP dominierte Ständerat und die Kantone verwehrt haben.

Am 22. Februar will Maillard an einer eigens dafür einberufenen Versammlung des Gewerkschaftsbundes den bereits ausgearbeiteten Initiativtext verabschieden lassen und die Unterschriftensammlung beschliessen. Maillard: «Es ist meine Aufgabe, jetzt dafür zu sorgen, dass die Renten mit den Gewinnen der SNB gesichert werden.»