Wahlen in Lufingen – Neue Kandidatin stellt sich gleich als Gemeindepräsidentin zur Verfügung Mit sechs Kandidaturen für den Gemeinderat kommt es in Lufingen zur Kampfwahl. Eine Frau will die Nachfolge von Gemeindepräsident Jürg Badertscher antreten. Thomas Mathis

Das Gemeindepräsidium von Lufingen ist neu zu besetzen. Foto: Peter Würmli

Vier Sitze, sechs Kandidierende – so lautet in Lufingen der definitive Wahlvorschlag für die Erneuerungswahlen des Gemeinderats am 27. März nach Ablauf der zweiten Frist. Als Präsidentin der 2600-Seelen-Gemeinde stellt sich die 45-jährige Yvonne Dorenkamp zur Verfügung. Sie amtet derzeit noch nicht als Gemeinderätin und wird bei der Wahl ums Präsidium nicht von anderen Kandidaturen herausgefordert.