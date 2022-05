Smalltalk der Woche – Neue Kardashian-Schwester aufgetaucht Wie Johnny Depps Anwältin punktet, wer angehende Bräute inspiriert und wie man modisch die Welt retten kann: unsere Liste fürs entspannte Tischgespräch. Michèle Binswanger

Better call Camille

Sie vertritt Johnny Depp gegen Amber Heard: Camille Vasquez. Foto: AFP

Sie ist der Lichtblick des ansonsten eher düsteren Prozesses Depp vs. Heard, der seit Wochen läuft: Wenn Johnny Depps Anwältin Camille Vasquez ins Kreuzverhör geht, gewinnt sie – jung, souverän, brillant – die Herzen. In den sozialen Medien bereits als Depps neue Freundin gehandelt, lässt sie solche Gerüchte cool an sich abperlen. Dass sie amourös wirklich verbandelt ist oder es je werden könnte, ist unwahrscheinlich. Da dürfte der Prozess genügend abschreckende Wirkung entfaltet haben. Vielleicht dient sie gerade deshalb als perfektes Vorbild für eine kommende Generation junger ehrgeiziger Frauen.

Brautspiration

Heirate lieber ungewöhnlich: Kourtney Kardashian zeigt, wie es geht. Foto: Dukas

Sie galt als Langweiligste unter den Kardashian-Schwestern – als diese noch die Reality-Schlagzeilen beherrschten. Doch seit Kourtney Kardashian sich in Travis Baker verliebt hat, stiehlt sie den anderen Schwestern die Show. Zuerst liess sie mit ihrem neu gefundenen abenteuerlichen Style in Lack und Leder Gothcore trenden, jetzt erfindet sie gerade die Brautmode neu – zumindest für Bräute, die sich nicht den Konventionen fügen. Vergangenen Sonntag heiratete sie ihren Travis im weissen Minikleid mit Madonnenschleier in einer privat gehaltenen Zeremonie in Santa Barbara, Los Angeles.

Plus eine Kardashian

Apropos Kardashian: Amy Schumer verwandelte sich diese Woche mal eben kurz in die sechste Kardashian-Schwester. Die Komikerin liess sich voll auf Kardashian stylen, um bei einem Hulu-Anlass neben Momager Kris Jenner und Khloé zu moderieren. Die Verwandlung sei «kein Witz» gewesen, bekannte Schumer. Wir finden: trotzdem ganz witzig.

Papas Beste

Kommt nie aus der Mode: Persol-Pilotenbrille.

Mit welcher Aufmerksamkeit könnte man einen coolen Dad zum Vatertag beschenken? Passend zum vorsommerlichen Wetter raten wir zu einem Kultklassiker: Mit einer Persol-Pilotenbrille liegen Sie nie falsch. Sie gehört zu den Gadgets, die nie aus der Mode kommen.



Gehäkelte Freude

Macht Lust auf Sommer: Tasche von Sasala’s.

Dieses sommerliche Accessoire dient am Strand so gut wie in der City: Die gehäkelten Taschen der Zürcherin Sara Esposito alias Sasala’s passen immer und sind beliebig variierbar: Modell, Farben und Material aussuchen und einfach bestellen – und schon hat man seinen liebsten Begleiter für den Sommer gefunden.

Schöner die Welt retten

Negative Energiebilanz: Zwei Models präsentieren Textilien der Firma Rubi Laboratories.

Kleider aus Treibhausgasen herstellen und CO 2 binden, anstatt es freizusetzen? Das könnte bald Wirklichkeit werden, wenn es nach dem Plan zweier Schwestern aus Kalifornien geht. Sie behaupten, mit ihrer Firma Rubi Laboratories einen Viskoseersatz aus Kohlendioxid hergestellt zu haben. Damit hätten ihre Kleider eine negative Energiebilanz und könnten so bald die Textilbranche revolutionieren. Den Planeten retten und dabei top aussehen, das war schon immer unser Traum!

Lang lebe der Jack Russell

Wer ist der langlebigste beste Freund für den Menschen? Der Jack Russell Terrier. Foto: Getty Images/iStockphoto

Nicht allen Hunderassen ist ein gleich langes Leben vergönnt, das hat eine britische Studie ergeben. Besonders alt werden Terrier der Sorte Jack Russell, 13 Jahre im Schnitt. Damit leben sie dreimal länger als die momentan unter Influencerinnen angesagten Französischen Bulldoggen.

Sexistischer Kaffee

Nicht für alle gleich ungesund: Espresso. Foto: Gaëtan Bally

Kaffee ist für die globale Wirtschaft fast so wichtig wie Erdöl. Männer und Frauen lieben das bittere Getränk gleichermassen und schütten es entsprechend fleissig in sich hinein. Doch vor den Wirkungen des Kaffees sind nicht alle gleich, vor allem nicht die Geschlechter, wie eine neuere Studie ergab. Demnach wirkt vor allem Espresso stärker auf Männer als auf Frauen und beeinflusst den Cholesterinspiegel bei Männern negativ. Frauen reagieren wiederum stärker auf Filterkaffee – allerdings auf tieferem Niveau.

