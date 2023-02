Bewegungsapparat – Neue Klinik am Spital Bülach Das Spital Bülach bündelt die Expertise in den Bereichen Orthopädie, Unfallchirurgie und Handchirurgie.

Markus Els und Christoph Schubiger leiten die neue Klinik. Foto: Spital Bülach

Das Spital Bülach hat eine neue Klinik, in der die Fachbereiche Orthopädie, Unfallchirurgie und Handchirurgie zusammengeführt werden. Geleitet wird die «Klinik Bewegungsapparat Zürcher Unterland» von den beiden Chefärzten Markus Els und Christoph Schubiger. «Mit der Gründung der neuen Klinik bündelt das Spital Bülach seine Expertise bei der Behandlung von Krankheiten und Unfallfolgen am Bewegungsapparat», heisst es in einer Mitteilung. Bisher waren die Fachärztinnen und Fachärzte an verschiedenen Kliniken innerhalb des Spitals tätig.

Die neue Klinik arbeite eng mit der Klinik für Altersmedizin zusammen. Insbesondere ältere Patientinnen und Patienten könnten so ihren speziellen Bedürfnissen entsprechend behandelt werden. Laut des Spitals werden heute jährlich 1800 stationäre und über 10’000 ambulante Patientinnen und Patienten in den bisher separat geführten Fachbereichen behandelt. Dazu gehört etwa die Behandlung von Gelenkveränderungen mit Prothesen oder die Rekonstruktion von Knochenbrüchen oder Muskelverletzungen.

