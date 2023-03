Im Tunnel zum Circle – Neue Kunstwerke am Flughafen Am Flughafen sind drei neue Kunstwerke entstanden. Sie sollen nicht nur das Auge erfreuen, sondern auch den Weg in den Circle weisen.



Wer die neueste Kunst am Flughafen Kloten sehen will, muss erst einmal abwärts. Im unterirdischen Durchgang zwischen Airport Shopping und Circle sind in den letzten Monaten drei Urban-Art-Kunstwerke entstanden. Von den vier Jahreszeiten der Schweiz über eine Frau, die in eine Unterwasserwelt eintaucht, bis hin zu einem Kreislauf von Tag und Nacht: Die Kunstwerke von drei verschiedenen Schweizer Kunstschaffenden gestalten den Verbindungs-Tunnel attraktiver und erleichtern die Wegfindung, wie die Flughafen Zürich AG mitteilt.

Bei den Kuntschaffenden handelt es sich um Onur Dinic, Fabian Bane Florin und Sarah Safu Furrer. Die Kunstwerke von Safu und Onur wurden mit dem Pinsel gemalt, Bane sprayt seine Murals. Um sie in ihrer Kreativität so frei wie möglich arbeiten zu lassen, wurden ihnen Oberbegriffe mit auf den Weg gegeben, darunter «urban», «Begegnung», «Verbundenheit» und «Circle». Alle Kunstschaffenden arbeiteten zwischen zehn und zwölf Tagen an ihren Werken.

Ende Februar wurde das letzte der Urban-Art-Kunstwerke im unterirdischen Durchgang zwischen Airport Shopping und Circle fertiggestellt. «Mit den Murals wollen wir einerseits die Wegfindung vom Airport Shopping in den Circle verbessern und den Weg schöner gestalten. Andererseits freuen wir uns auch, wenn neue Gäste speziell für die neu entstandenen Werke an den Flughafen Zürich kommen», so Coralie Klaus Boecker, Head Marketing & Digital Flughafen Zürich AG.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.