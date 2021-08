Prävention der Gemeinden – Neue Notfalltreffpunkte für den Katastrophenfall bestimmt Der Regionale Führungsstab von Rümlang, Oberglatt, Niederhasli und Niederglatt hat Notfalltreffpunkte bei Überschwemmungen oder anderen Vorfällen definiert. Renato Cecchet

Das Mehrzweckzentrum Seehalde in Niederhasli und das Schulhaus Jungwingert in Oberglatt sind zwei der neu bestimmten Notfalltreffpunkte für Katastrophenfälle. Foto: Francisco Carrascosa Das Mehrzweckzentrum Seehalde in Niederhasli und das Schulhaus Jungwingert in Oberglatt sind zwei der neu bestimmten Notfalltreffpunkte für Katastrophenfälle. Foto: Sibylle Meier 1 / 2

Die Unwetter in diesem Sommer haben gezeigt, dass die scheinbar gut organisierte Umgebung, in der wir leben, schnell ins Wanken kommen kann, sei das durch Hochwasser, Murgänge oder Explosionen und Brände in Fabrikationsanlagen. Dazu kann es passieren, dass durch eine technische Störung oder einen Hackerangriff das Kommunikationsnetz zusammenbricht.

Gerade die jüngst passierten Überschwemmungen in der Schweiz, aber vor allem in Deutschland haben gezeigt, dass die Bevölkerung in solchen Notfällen wissen muss, was zu tun ist (siehe Kasten). Wo befindet sich in einer Gemeinde zum Beispiel ein Treffpunkt, an dem man vorerst sicher ist und weitere Informationen erhält? Genau mit dieser Frage haben sich die Regionalen Führungsstäbe beschäftigt und die sogenannten Notfalltreffpunkte (NTP) in einer Gemeinde definiert. Bis jetzt gilt dies für die Kantone Zürich, Bern, Nidwalden, Solothurn, Aargau, Schaffhausen und die Stadt Zug. Auf der Website www.notfalltreffpunkt.ch können die vorgesehenen Standorte abgerufen werden.