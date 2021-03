Büros zu vermieten – Neue Nutzung für des Rathaus Bülach Wegen des Umzugs der Stadtverwaltung ins neue Stadthaus werden im Rathaus in der Altstadt Büroflächen frei.

Besteht kein Bedürfnis nach einer Bürogemeinschaft oder eines Co-Working-Space, wird das Rathaus regulär an Dritte vermietet. Foto: Balz Murer

Im April 2021 wird die Stadtverwaltung das neue Stadthaus beziehen. Dies schafft Platz im Herzen der Bülacher Altstadt. Im zweiten Obergeschoss und im Dachgeschoss des Rathauses stehen Einzelbüros, Sitzungszimmer, Pausenräume und eine Küche zur Verfügung. Die Wirtschaftsförderung Bülach prüft nun, ob das Bedürfnis nach Bürogemeinschaften und Co-Working-Space besteht und hat dafür das Angebot «New Business in Old House» ausgearbeitet.

Konkret beinhaltet das Angebot fünf Einzelbüros zur festen Vermietung sowie fünf bis sechs flexible Arbeitsplätze, die tage- oder wochenweise gebucht werden können. In der Miete ist die Mitbenutzung eines Sitzungszimmers, der Küche sowie eines Pausen- und Aufenthaltsraums inbegriffen. Zudem stehen Internet, Drucker- und Kopiergeräte zur Verfügung. Die Einzelbüros werden unmöbliert vermietet. Die flexiblen Arbeitsplätze und die übrigen Räume zur gemeinsamen Nutzung werden von der Stadt Bülach eingerichtet. Detaillierte Informationen zum Angebot gibt es unter Wirtschaft-buelach.ch.

Wer an der Bürogemeinschaft oder an Co-Working-Space interessiert ist, wird gebeten, dies der Wirtschaftsförderung Bülach mitzuteilen. Sollte sich ergeben, dass kein Bedürfnis nach einer Bürogemeinschaft oder eines Co-Working-Space besteht, wird das Rathaus regulär an Dritte vermietet.

red