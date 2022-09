Parteien – Neue Ortspartei im Bezirk Dielsdorf Seit Mitte August gibt es die neue Ortspartei «Die Mitte Dielsdorf-Wehntal».

Die politische Mitte ist schon seit Jahrzenten im Bezirk Dielsdorf vertreten und engagiert sich seit jeher

aktiv und erfolgreich in der Kommunalpolitik. Auch nach der Fusion von CVP und BDP und dem damit

verbundenen Namenswechsel steht die Partei für eine verlässliche Politik rund um ihre Werte Freiheit,

Solidarität und Verantwortung. Dabei stehen die Bedürfnisse von Familien sowie jene von kleinen und

mittleren Unternehmen (KMU) genauso im Vordergrund wie die Belange der Jugend und jene der

älteren und schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft. Dass dabei mit den vorhandenen

Ressourcen verantwortungsvoll umgegangen wird, ist für die Partei eine Selbstverständlichkeit.

Nun ist die Mittepartei auch wieder im Bezirkshauptort Dielsdorf vertreten, sowie (mit ihren

Gründungsmitgliedern) in Steinmaur und in den Gemeinden des Wehntals. Das Ziel der Mitte Dielsdorf-Wehntal ist es, sich in diesen Gemeinden einzubringen, indem sie die Bedürfnisse der Bevölkerung aufnimmt und politisch aktiv wird.

Der Vorstand der neuen Ortspartei hat sich wie folgt konstituiert: Claude Truffer (Präsident), Marco Schäfli (Aktuar), Alexandre Wdowik (Kassier) und Facundo Zimmerli, (Mitglied, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit).

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.