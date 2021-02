Abstimmung am 7. März – Neue Regeln für den Friedhof Bülach Bülach und die Kreisgemeinden befinden demnächst über ihre Friedhof-Statuten und die dazugehörende Verordnung. Diese bringt einige Anpassungen. Daniela Schenker

Dem Friedhof-Zweckverband Bülach gehören die fünf Gemeinden Bülach, Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel an. Bild: Balz Murer

Bereits heute haben Auswärtige die Möglichkeit, sich auf dem Friedhof Bülach beisetzen zu lassen – im Gemeinschaftsgrab und in der Urnennischenwand. Mit der neuen Friedhofsverordnung, über die in Bülach und in den Kreisgemeinden am 7. März abgestimmt wird, könnten unter bestimmten Voraussetzungen Auswärtige neu auch in Erd-, Urnen- oder Familiengräbern ihre letzte Ruhe finden. Es ist dazu ein naher Bezug zu den Verbandsgemeinden notwendig – also zu Bülach, Bachenbülach, Höri, Hochfelden oder Winkel. Dieser Bezug wird angenommen, wenn nahe Verwandte oder Lebenspartner in einer Verbandsgemeinde leben oder auf dem Bülacher Friedhof beigesetzt sind oder wenn die verstorbene Person Bürgerin oder Bürger einer Verbandsgemeinde war. Auch wer mindestens 20 Jahre in einer der fünf Gemeinden gewohnt hat und nicht länger als fünf Jahre vor dem Ableben weggezogen ist, zählt dazu.