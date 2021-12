Reiten: Erfolge in Dielsdorf – Neue Traumpaare im Spring-Parcours und Dressur-Viereck Line Andreina hat am Santa Claus Horse Park Masters in Dielsdorf einen Doppelsieg mit einem neuen Springpferd gefeiert. Und auch Robynne Graf hat ein neues Talent unter dem Sattel. Angelika Nido Wälty

Line Andreina und ihr Wallach Viconte der Baerenrain, den die Wahl-Zürcherin vor kurzem erst von ihrer Dielsdorfer Trainerin Alexandra Grossenbacher gemietet hat, meistern gleich in zwei Prüfungen alle Hindernisse so sicher und schnell wie kein anderes Duo. Foto: Angelika Nido Wälty

Es gibt diese Tage, da passt einfach alles zusammen. «Die Distanzen haben gestimmt und die Wendungen gut geklappt», kommentierte Line Andreina. Damit erklärte sie, weshalb sie mit dem Wallach Viconte de Baerenrain in der Reithalle auf dem Gelände des Horse Parks in Dielsdorf so viel schneller als ihre Konkurrenz unterwegs war. In den ersten beiden der geteilten Spring-Konkurrenzen der Kategorien R/N110 und R/N115-Springen siegte sie mit jeweils über zwei Sekunden Vorsprung auf ihre schärfsten Verfolger.

Dabei reitet die Genferin, die seit zwei Jahren in Zürich Wirtschaft studiert und seither mit der Dielsdorferin Alexandra Grossenbacher trainiert, den zwölfjährigen Franzosen-Wallach erst seit Ende September. Sie hat ihn als Ergänzung zu ihrem eigenen Pferd von ihrer Trainerin gemietet. «Viconte ist ein idealer Lehrmeister für sie», kommentiert Grossenbacher, ihres Zeichens Betriebsleiterin des benachbarten Reitsportzentrum Baholz. Sie hatte das erfahrene Pferd aus dem Stall des zweifachen Olympia-Teilnehmers Pius Schwizer zuvor selbst geritten und freut sich nun, dass das neue Paar so gut harmoniert. Und das auf Anhieb: Schon an ihrem zweiten gemeinsamen Turnier Mitte Oktober im nahen Buchs feierten Line Andreina und Viconte de Baerenrain einen Doppelsieg.