Personenbrücke in Wallisellen – Neue Überführung Oberwies ist fertiggestellt Die neue, verbreiterte Brücke ist seit Mittwoch wieder für den Langsamverkehr geöffnet.

Mit 4 Metern Breite ist die neue Personenüberführung Oberwies grosszügiger geworden. Ihr Vorgänger kam auf 3,5 Meter. Foto: Bundesamt für Strassen

Seit April hat das Bundesamt für Strassen (Astra) die Personenüberführung Oberwies über der A1 zwischen Wallisellen und Zürich-Schwamendingen zurückgebaut und durch einen Neubau ersetzt. Nun konnte die neue Brücke am Mittwoch, 8. Dezember, eröffnet werden.

Wie das Astra in einer Medienmitteilung schreibt, dient die Personenüberführung Oberwies seit 1976 Fussgängerinnen und Fussgängern sowie Velofahrerinnen und Velofahrern als Verbindung zwischen Wallisellen und Zürich-Schwamendingen. Vor einiger Zeit wurde festgestellt, dass sich einzelne Brückenteile in mangelhaftem oder nicht einsehbarem Zustand befanden. Deshalb hat das Astra die Überführung zurückgebaut und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt.

Mitte April wurde die alte Brücke abgebrochen und stückweise abtransportiert. Foto: Christian Merz

Die Bauarbeiten dauerten von Anfang April bis Mitte Dezember 2021. Während dieser Zeit war die Überführung gesperrt, und es wurden Umleitungen signalisiert. Nach dem Rückbau der alten Überführung, der überwiegend in Nachtarbeit und unter laufendem Betrieb der Nationalstrasse erfolgte, wurde das neue Bauwerk in Stahlbauweise erstellt. Im Mittelstreifen der A1 wurde ein neuer Stützpfeiler errichtet. Der Freiraum zwischen der Autobahn und der Brücke, das sogenannte Lichtraumprofil, hat sich mit der neuen Bauweise vergrössert, womit die Überführung an die erweiterten Anforderungen des Astra an Neu- und Ersatzbauten angepasst wurde. Die Nutzbreite der Brücke beträgt neu 4 statt wie bisher 3,5 Meter.

Der Kanton Zürich beteiligte sich an dieser Verbesserung mit 500’000 Franken. Die Gemeinde Wallisellen hat die Sperrung genutzt und auf ihrer Seite die Zugangsrampe erneuert. Das Fundament wurde frostsicher erstellt, alle Beläge und Randabschlüsse wurden ersetzt. Die Rampe weist nun durchgehend eine Breite von 3 Metern auf. Zudem hat die Gemeinde eine Treppe errichtet, die neben der Rampe auf direktem Weg zur Überführung führt.

red/all

Fehler gefunden?Jetzt melden.