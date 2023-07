Stadt Bülach – Neue Unterstände für Spital-Haltestelle Für zwei neue Unterstände hat der Stadtrat einen Kredit von 150’000 Franken bewilligt.

Der Kanton setzt die Hochfelderstrasse in Bülach instand. Dabei werden die Bushaltestellen Hinterbirch und Spital hindernisfrei gemacht. Der bestehende Unterstand beim Spital sei zu verschieben beziehungsweise altersbedingt zu ersetzen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Die Haltestelle in Fahrtrichtung Stadtzentrum werde neu ebenfalls mit einem Witterungsschutz ausgerüstet. Für die beiden Unterstände bei der Haltestelle Spital hat der Stadtrat einen Kredit von 150’000 Franken bewilligt. Die Realisierung erfolgt voraussichtlich im Herbst, abgestimmt auf den Zeitplan des Kantons. Zudem hat der Stadtrat den Abtretungsvertrag mit dem Kanton infolge der Strassenbauten bei der Haltestelle Hinterbirch genehmigt.

tam

