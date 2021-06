Letzte Vakanz gefüllt – Neue Verwaltungsrätin im Spital Bülach Der Verwaltungsrat der Spital Bülach AG ist komplett. Die letzte Vakanz wurde am Donnerstag behoben: Carmen Dollinger wurde gewählt.

Carmen Dollinger wird neue Verwaltungsrätin der Spital Bülach AG. Foto: zvg

Seit Donnerstag hat die Spital Bülach AG eine neue Verwaltungsrätin. Die Generalversammlung hat Carmen Dollinger zur Vertreterin des Verwaltungsrates für den Pflegebereich gewählt. Dies geschah auf Antrag des Verwaltungsrats der Spital Bülach AG. Die 53-Jährige ist Leiterin Pflegedienst und Kompetenzzentren sowie Mitglied der Spitalleitung am Kantonsspital Obwalden in Sarnen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Im März dieses Jahres wurde der Verwaltungsrat der Spital Bülach AG neu bestellt. Thomas Straubhaar wurde neuer Verwaltungsratspräsident der Spital Bülach AG, und fünf weitere Sitze im Verwaltungsrat wurden damals ebenfalls neu besetzt. Dies, nachdem es zuvor im Zuge der Entlassung des Chefarztes Innere Medizin, Nic Zerkiebel, der auch Mitglied der Geschäftsleitung war, zu Unruhen gekommen war. Nur die beiden Gemeindevertreter Mark Wisskirchen (Kloten) und Jörg Mäder (Opfikon) blieben von den ursprünglichen Verwaltungsräten im Amt. Eine Vakanz blieb bei den Neuwahlen im März allerdings noch bestehen. Denn aufgrund einer Absage konnte die Vertreterin für den Pflegebereich damals noch nicht gefunden werden (wir berichteten). Diese Lücke wird jetzt mit Carmen Dollinger geschlossen.

Erfahrung in Obwalden und Aarau gesammelt

«Für den Verwaltungsrat ist es wichtig, dass insbesondere die Pflegekompetenz adäquat als Mitglied vertreten ist. In Carmen Dollinger haben wir diese Person gefunden», sagt Verwaltungsratspräsident Thomas Straubhaar. Neben ihrer über 30-jährigen Berufserfahrung und langjährigen Führungserfahrung in der Pflege verfügt sie laut Spital Bülach AG über umfangreiche strategische Kompetenzen auf allen Ebenen eines Akutspitals.

Vor ihrer Tätigkeit am Kantonsspital Obwalden war Carmen Dollinger in der Kantonsspital Aarau AG als Leiterin Controlling Pflegedienst und Stv. Leiterin Pflegedienst / MTTD tätig und in früheren Jahren am Städtischen Klinikum Karlsruhe als Stationsleiterin, Pflegedienstleiterin und Projekt- und Prozessmanagerin. Sie verfügt neben Fach-, Qualitäts- und Führungsweiterbildungen in der Pflege über einen Master of Advanced Studies in Managing of Healthcare Institutions der Kalaidos Fachhochschule in Zürich.

Carmen Dollinger ist ausserdem im Vorstand der Swiss Nurse Leaders sowie Mitglied im Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, der European Nurse Directors Association und der American Organization for Nursing Leadership.

red

